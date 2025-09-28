Leute: Regisseur Akin über deutsche Staatsräson und Palästina

Im Film «Amrum» von Fatih Akin steht die deutsche Vergangenheit im Fokus. Was der Regisseur zur Verantwortung Deutschlands und zu eigenen Zweifeln sagt.
Berlin - Mit dem Schlüsselsatz in seinem Film "Amrum", "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun", erklärt Fatih Akin in einem RND-Interview (Samstag) die deutsche Staatsräson im Zusammenhang mit dem Existenzrecht Israels. In einem Instagram-Post betonte der Regisseur am Sonntag zugleich, er fordere von Deutschland, einen Staat Palästina anzuerkennen. Die Bundesregierung müsse außerdem "die Kriegsverbrechen in Gaza als Völkermord" benennen und "so wie u.a. Spanien ein sofortiges Waffenembargo" verhängen.