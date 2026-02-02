Leute: Rapper Samra setzt nach Einbruch Belohnung aus für Hinweise

1 Der Rapper hat nach einem Einbruch in seiner Berliner Wohnung eine Belohnung ausgesetzt. (Archivbild) Foto: Nancy Heusel/Geisler-Fotopress/Geisler-Fotopress/dpa

Kleider liegen auf dem Boden, Schränke sind durchwühlt, Schubladen stehen offen. Es ist ein Bild der Verwüstung, das der Musiker mit emotionalen Worten veröffentlicht.











Berlin - Rapper Samra hat nach einem Einbruch in seine Wohnung in Berlin eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise. "Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß wer dahintersteckt, ich lege 30.000 € auf den Tisch", schrieb der Musiker in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen. Zudem postete der 31-Jährige ein Video, in dem offene Schränke sowie auf dem Boden liegende Kleidung und Kartons zu sehen sind.