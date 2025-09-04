Leute: Promi-Paar Ulmen-Fernandes: Trennung nach 14 Jahren Ehe

Sie gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Nun haben sich Christian Ulmen und Collien Fernandes nach 14 Jahren Ehe getrennt. Erst vor zwei Jahren hatten sie einen Neuanfang gewagt.
Berlin/Palma - Das Promi-Paar Christian Ulmen und Collien Fernandes hat sich nach 14 Ehejahren überraschend getrennt. Das machten Fernsehmoderatorin Fernandes (43) und Entertainer Ulmen (49) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. In der Erklärung hat Fernandes den Zusatz "Ulmen" schon abgelegt. Ihre Agentur bestätigte die Trennung auf Anfrage.