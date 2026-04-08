Leute: Pierre Littbarski lässt sich nach langer Ehe scheiden

Viele Jahre waren Pierre Littbarski und seine Ehefrau Hitomi verheiratet. In einem Interview sagt der ehemalige Fußballprofi, dass die beiden sich scheiden lassen - und spricht über die Gründe.
Berlin - Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lässt sich laut eigenen Worten von seiner langjährigen Ehefrau Hitomi scheiden. "Ich befinde mich aktuell im Scheidungsprozess", sagte der 65-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Die beiden lernten sich demnach während seiner Zeit in den 1990er-Jahren in Japan kennen.