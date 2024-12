Leute: Pamela Anderson: Kann nun wieder spielen

"Das Herz geht einem einfach auf" Keanu Reeves: Date-Night mit seiner Alexandra bei Filmpremiere

Keanu Reeves ist in Begleitung seiner Partnerin Alexandra Grant bei der Filmpremiere von "Sonic the Hedgehog 3" erschienen. "Es ist wirklich etwas Besonderes, Seite an Seite zu sein", schwärmte der Schauspieler von dem Pärchenauftritt.