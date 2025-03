Leute: Oasis kündigt Konzertfilm mit Peaky Blinders-Schöpfer an

London - Die wiedervereinte Britpopband Oasis tut sich für einen Konzertfilm über ihre Comeback-Tour mit "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight zusammen. Knight sei als Produzent an Bord, Regie führen die Filmemacher Dylan Southern und Will Lovelace, berichtet die Branchenplattform "Pitchfork". Produktionsfirma des Films, der mit dem Titel "Oasis Live '25" angekündigt wurde, seien die Magna Studios.

Southern und Lovelace hatten schon den Dokumentarfilm "Shut Up and Play the Hits" (2012) über die Band LCD Soundsystem sowie die Doku "Meet me in the Bathroom" über die New Yorker Musikszene zu Beginn der 2000er gedreht.

Oasis ("Wonderwall") um die Brüder Noel und Liam Gallagher hatte im vergangenen Sommer überraschend ihr Comeback und eine Tournee im Sommer 2025 angekündigt. Der Ansturm auf Konzerttickets war immens, die Karten waren in kurzer Zeit ausverkauft und viele Fans gingen leer aus.

Die Band will ihre Tournee am 4. Juli in Cardiff starten und hat bereits bis in den November weltweit Konzerte angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum für den Konzertfilm ist noch nicht bekannt.