Leute: Neuer Trailer für zweite Squid Game-Staffel zeigt Spiele

1 Auch das ikonische "Rotes Licht, grünes Licht" ist wieder eines der Spiele, bei denen es um Leben und Tod geht. (Illustration) Foto: Noh Juhan/Netflix via AP/dpa

Im Dezember startet die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie «Squid Game». In der Serie geht es in Kinderspielen um Leben und Tod - und um viel Geld.











Berlin - Ein neuer Trailer zur zweiten Staffel des Netflix-Welterfolgs "Squid Game" zeigt die Spiele, in denen die Kandidaten diesmal gegeneinander antreten müssen. Das ikonische Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" ist wieder dabei - aber offenbar auch einige neue. In einer Einstellung in dem Trailer stehen die Kandidaten auf einem riesigen Kinderkarussell. Auch ein paar andere Kulissen sind zu erahnen.