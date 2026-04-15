Großbritannien verweigerte Kanye West die Einreise für einen Auftritt bei einem Festival. Nun verschiebt der US-Rapper ein geplantes Konzert in Frankreich.
Berlin - Nach der Einreiseverweigerung durch die britische Regierung hat US-Rapper Kanye West nun auch einen geplanten Auftritt in Marseille verschoben. "Nach reiflicher Überlegung und Abwägung habe ich aus eigener Entscheidung beschlossen, meine Show in Marseille, Frankreich, auf unbestimmte Zeit zu verschieben", schrieb der 48-Jährige bei Twitter.