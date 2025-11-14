Leute: Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme

1 "Ich bin ein bisschen sauer", sagt der Schauspieler über KI-Repliken seiner Stimme.(Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.











Los Angeles - Morgan Freeman wehrt sich gegen KI-Repliken seiner Stimme. "Ich bin ein bisschen sauer", sagte der 88-Jährige im Interview mit "The Guardian". Er sei wie jeder andere Schauspieler: "Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich."