Leute: Messner amüsiert sich über Outdoor-Kleidung in Innenstädten

1 Bergsteiger-Legende Messner amüsiert sich über Outdoor-Klamotten in Fußgängerzonen. (Archivbild) Foto: Christoph Sator/dpa

In Deutschlands Fußgängerzonen sind manche angezogen wie auf dem Weg zum Gipfel. Das ruft eine Bergsteiger-Legende auf den Plan.











Meran - Bergsteiger-Legende Reinhold Messner blickt mit einigem Amüsement auf den Trend zu Outdoor-Kleidung in Deutschlands Innenstädten. "Die Menschen in der Fußgängerzone sind angezogen, als wollten sie den nächsten Tag zum Everest steigen", sagte der 79-Jährige der Deutschen Presse-Agentur auf seinem Schloss Juval in der Nähe von Meran in Südtirol. Auf die Frage, ob er ein schlechtes Gewissen habe, weil er möglicherweise selbst zu dem Trend beigetragen habe, antwortete er: "Nein, habe ich nicht."