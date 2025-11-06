1 Lena Gercke wurde als "Germany's Next Topmodel"-Siegerin bekannt. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. «Das ist der größte Bullshit.»











Berlin - Nach Meinung von Model Lena Gercke (37) geht die Beautyindustrie zu weit, wenn sie Gesichtsmasken für Kinder herausbringt. Manche Dinge seien einfach übertrieben, sagte Gercke in einem Instagram-Beitrag. Sie sei niemand, der sich groß über Dinge aufrege, aber jetzt habe sie gesehen, dass eine Influencerin eine Marke mit Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.