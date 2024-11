Leute: Lana Del Rey kündigt neues Album an

1 US-Sängerin Lana Del Rey hat ein neues Album angekündigt. (Archivfoto) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die für ihren Melancholie-Pop bekannte Sängerin Lana Del Rey hat ein neues Album angekündigt. Einzelne Lieder wolle sie schon die nächsten Monate veröffentlichen.











Los Angeles - US-Musikerin Lana Del Rey (39) hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel "The Right Person Will Stay" (auf Deutsch etwa: "Die richtige Person wird bleiben") und soll am 21. Mai erscheinen. Das Album enthalte 13 Lieder, von denen sie einzelne Songs schon im Voraus veröffentlichen wolle, schrieb die Musikerin auf Instagram.