Leute: Konzertfilm oder Doku? – Taylor Swift kommt erneut ins Kino

Sie hat den Konzertfilm in den Kinos groß gemacht und will es wieder tun: Taylor Swift zeigt ihren Fans zum Album-Release Anfang Oktober exklusive Videos. Aber scheinbar nicht in allen Ländern.
Berlin - Superstar Taylor Swift bringt eine Release-Party für ihr neues Album in die Kinos. Wie die Sängerin bei Instagram mitteilte, werde es nur dort und nur vom 3. bis 5. Oktober unter anderem die "exklusive Weltpremiere des Musikvideos" zur neuen Single "The Fate of Ophelia" zu sehen geben. Außerdem werde bisher unveröffentlichtes Backstage-Videomaterial, Erklärungen zur Inspiration für das Album und Lyric-Videos zu den weiteren Songs auf "The Life of a Showgirl" gezeigt.