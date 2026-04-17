Leute: Konzert von Kanye West in Polen abgesagt

1 Das kurzfristig angekündigte Konzert des Rappers Kanye West wurde abgesagt. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Kanye Wests Europa-Tour gerät ins Wanken: Nach Einreiseverbot in Großbritannien und Stornierung in Frankreich folgt nun die Absage in Polen. Was steckt hinter den Kontroversen?











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Warschau - Der US-Rapper Kanye West hat in Europa eine weitere Absage kassiert. Das für den 19. Juni im schlesischen Chorzow geplante Konzert finde aus "formal-rechtlichen Gründen" nicht statt, hieß es in einer Mitteilung des Direktors auf der Webseite des dortigen Stadions. Zuvor hatte bereits die britische Regierung dem Rapper ein Einreiseverbot erteilt; ein Konzert in Frankreich sagte er nach einem drohenden Verbot selbst ab.