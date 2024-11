Leute: Kaley Cuoco: Leben mit Kleinkind ist wie mit Betrunkenem

1 Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind Eltern einer Tochter - und die hält das Paar ordentlich auf Trab. (Archivfoto) Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

«The Big Bang Theory»-Schauspielerin Kaley Cuoco fühlt sich als Mutter derzeit, als müsste sie sich durchgehend um eine betrunkene beste Freundin kümmern. Im Interview erklärt sie die Parallelen.











Link kopiert



New York - US-Schauspielerin Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") vergleicht den Alltag mit ihrer Tochter im Kleinkindalter mit der ständigen Anwesenheit eines alkoholisierten Freundes. "Sich um ein 19 Monate altes Kind zu kümmern, ist so, als würde man sich jeden Tag um seine betrunkene beste Freundin kümmern", erzählte die 38-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.