Leute: Justin Bieber veröffentlicht überraschend neues Album

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten Studioalbums hat Popstar Justin Bieber überraschend ein neues Album veröffentlicht. (Archivbild)

Erst versetzen Werbetafeln mit einer Titelliste die Justin-Bieber-Fans in Aufruhr. Dann veröffentlicht der Sänger plötzlich ein neues Album.











Los Angeles - Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten Studioalbums hat Popstar Justin Bieber am Freitag überraschend eine neue Platte veröffentlicht. Das Album mit dem Titel "SWAG" enthält Lieder wie "All I Can Take", "Go Baby", "Dadz Love" und "Swag". Der 31-jährige Kanadier hatte die neue Musik erst tags zuvor angeteasert und seine Fans mit Bildern von Werbetafeln in Aufruhr versetzt, ohne jedoch konkret sein siebtes Studioalbum anzukündigen oder ein Veröffentlichungsdatum zu nennen.