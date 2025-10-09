Leute: Julia Roberts denkt an Bühnen-Comeback

1 Julia Roberts hat mit Kameramann Danny Moder drei Kinder. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Hollywood-Star Julia Roberts hat drei Kinder - ihr jüngster Sohn wurde gerade 18. Jetzt, wo ihre Kinder aus dem Haus sind, überlegt die Schauspielerin, wie ihre Karriere weitergehen könnte.











Link kopiert



Los Angeles - Hollywood-Star Julia Roberts kann sich laut eigenen Worten eine Rückkehr auf die Theaterbühne vorstellen. "Ich glaube, ich würde gern wieder ein Theaterstück machen. Jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, könnte ich mich wieder mit diesem Laserfokus so einer Sache widmen – das ist nämlich eine ganz andere Art von Verpflichtung als ein Film", sagte die 57-Jährige dem US-Promiportal "People". "Das wäre etwas, auf das ich mich wirklich freuen würde", sagte Roberts weiter.