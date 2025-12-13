Leute: JLo tanzt mit ihrer 80 Jahre alten Mutter in Las Vegas

1 Vor einigen Jahren trat Jennifer Lopez bei einem Konzert an der Seite ihrer Mutter in Kalifornien auf. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Party, Glitzer und ein Ständchen der berühmten Tochter: Die Mutter von Jennifer Lopez ist 80 Jahre alt geworden. Statt Kaffeekränzchen gab es für sie jede Menge Glamour in Vegas.











Las Vegas - US-Sängerin Jennifer Lopez hat in Las Vegas mit ihrer Mutter deren 80. Geburtstag gefeiert. "Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung!", schrieb Lopez auf Instagram und teilte dazu Partybilder von sich und ihrer Mutter aus dem Luxushotel Bellagio. "Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!"