Zwei Jahre nach dem Aus ihrer Ehe mit Ben Affleck kann Jennifer Lopez eigenen Worten zufolge «wirklich glücklich sein». Davor stellte sie sich einigen schwierigen Fragen.
Los Angeles - US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat eigenen Worten zufolge nach ihrer Scheidung von Ben Affleck viel über sich nachgedacht. Nach der Scheidung habe sie dagesessen und sich gedacht: "Du musst dich verdammt noch mal selbst auf die Reihe kriegen. Was ist los mit dir?", erzählte die 56-Jährige im Podcast "Smartless".