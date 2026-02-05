Die Schauspielerin und ein Stuntman sollten für eine Kampfszene für den Film «Operation: Kingdom» ins Volle gehen. Der Drehtag endete für den anderen blutig, berichtet Garner nun.
Los Angeles - US-Schauspielerin Jennifer Garner (53) hat eigenen Worten zufolge einmal ihrem Drehpartner bei einer Kampfszene ein Stück Ohr abgebissen. Beim Dreh des Action-Thrillers "Operation: Kingdom" von 2007 habe der Regisseur Pete Berg dem anderen Darsteller gesagt, "er solle versuchen, mich zu töten", zitierte das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" Garner bei einer Pressekonferenz in Santa Monica am Dienstag.