Leute: Jennifer Aniston schickt ihrem Schatz Geburtstagsgrüße

1 Aniston war in ihrem Leben zweimal verheiratet. (Archivbild) Foto: Francois Mori/AP/dpa

Seit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Justin Theroux war Jennifer Aniston offiziell lange Single. Nun postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihre Arme um einen Mann gelegt hat.











Berlin - Es gab Gerüchte um eine neue Beziehung: "Friends"-Star Jennifer Aniston hat auf Instagram ein Bild von sich mit einem Mann geteilt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schrieb die 56-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um Jim Curtis gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji. Curtis ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach.