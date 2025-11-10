Ein schöner Garten auf Mallorca, gutes Wetter und ein Glas Wein in der Hand. So schrieb Ina Müller ihr neues Album - und brauchte danach erst einmal eine Zeit ohne Alkohol.
Hamburg - Die Hamburger Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) hat sich nach der dreiwöchigen Schreibphase für ihr neues Album auf Mallorca erst einmal wieder regenerieren wollen. "Wir haben das Album unter leichtem Alkohol-Einfluss geschrieben - mehr als mir lieb gewesen wäre. Und da war ich froh, wieder zu Hause zu sein und kein "Day Drinking" mehr zu praktizieren", sagte die Norddeutsche mit einem Lachen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.