2 Gottschalk und Hunziker moderierten gemeinsam die ZDF-Show "Wetten, dass..?". (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Michelle Hunziker moderierte gemeinsam mit Thomas Gottschalk «Wetten, dass..?». Viel Kontakt haben die beiden nicht mehr - die 49-Jährige schätzt den früheren Showmaster aber immer noch sehr.











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Mailand - Die TV-Moderatorin Michelle Hunziker fühlt sich ihrem früheren Kollegen Thomas Gottschalk laut eigener Aussage immer noch sehr verbunden, auch wenn der Kontakt weniger geworden sei. "Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", sagte die 49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gottschalk hatte vor einigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem großen Show-Geschäft bekanntgegeben.