Leute: Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

1 Die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin Clooney und der Oscar-prämierte Schauspieler George Clooney leben mit ihren Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Hollywood trifft Provence: Clooney hat sein Herz an einen Bauernhof in Frankreich verloren - und nun mit seiner Familie die Staatsbürgerschaft des Landes erworben.











Paris - Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen. Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden.