Leute: Hirn-Erkrankung: US-Sänger Billy Joel sagt alle Konzerte ab

Billy Joel bei einem Konzert in Frankfurt im September 2016.

New York - US-Musiklegende Billy Joel muss wegen einer ernsthaften Erkrankung kürzertreten. Der "Piano Man" leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) oder Altershirndruck, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. Die Erkrankung, die unter anderem Gleichgewichtsstörungen, Seh- und Hörprobleme verursachen kann, sei durch jüngste Auftritte verschärft worden. Joel sagte alle bevorstehenden Konzerte ab.