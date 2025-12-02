Christoph Maria Herbst bewundert die Arbeitsmoral von Thomas Gottschalk, der seine schwere Krebserkrankung zunächst verschwieg und seine Verträge erfüllte. Das sei ganz alte Schule, meint der Komiker.
Berlin - Schauspieler Christoph Maria Herbst hat seine Bewunderung für die Arbeitsmoral des schwer erkrankten Fernseh-Entertainers Thomas Gottschalk ausgedrückt. Gottschalk (75) hatte seine Krebsdiagnose monatelang verschwiegen und arbeitete weiter. "Er ist halt ein altes Zirkuspferd", sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur bei der Premiere des neuen "Stromberg"-Kinofilms in Berlin.