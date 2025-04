Leute: Herbst: Haut von Stromberg saß wie angegossen

1 "Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor unserem Dreh erstmal einen Workshop belegen musste", sagt Christoph Maria Herbst. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa

Millionen lieben Christoph Maria Herbst als schrägen Bürochef Stromberg. Für ihn ist die Kunstfigur immer da: «So eine Figur wie Bernd Stromberg legst du ja auch nie komplett ab.»











Köln - Trotz langer Pause ist "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst für den neuen Film problemlos wieder in seine Figur geschlüpft. "Klar, so eine Figur wie Bernd Stromberg legst du ja auch nie komplett ab", sagte der 59-jährige Kölner einem Interview des Branchendienstes dwdl.de. "Also es ist jetzt nicht so, dass ich vor unserem Dreh erstmal einen Workshop belegen musste, um mir wieder die Haut von Bernd Stromberg überzustreifen. Die saß noch immer wie angegossen."