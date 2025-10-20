Leute: Herbert Grönemeyer sieht sich ungern im Spiegel an

In den sozialen Medien zeigt der Musiker gerne mal seine Outfits. Doch zu Hause meidet der Sänger eher den Spiegel. Warum der Künstler auf auffällige Brillen setzt.
Berlin - Sänger Herbert Grönemeyer (69) ist eigenen Worten zufolge kein großer Fan seines Spiegelbilds. Er habe zu Hause etwa keinen Spiegel über seinem Waschbecken, sondern nur an der Seite, sagte Grönemeyer, der jetzt sein zweites Unplugged-Album "Unplugged 2 - Von allem anders" herausgebracht hat. "Ich muss dann immer dort hingehen, wenn ich gucken will".