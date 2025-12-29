Leute: Harry Styles heizt mit neuem Musikclip Fan-Spekulationen an

Harry Styles spielt Klavier und Fans rätseln: Was hat der Musiker vor? Ein Konzertmitschnitt auf Youtube sorgt für Spekulationen.
Berlin - Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles (31) hat auf Youtube einen Konzertmitschnitt veröffentlicht - und damit Diskussionen seiner Fans angefacht. "Ich habe das für euch geschrieben", sagt der Musiker in dem knapp neunminütigen Video, bevor er auf einem Klavier eine Ballade anstimmt. Singen wird Styles in dem Clip nicht. Um den Briten war es lange ruhig - sein letztes Album "Harry's House" erschien im Jahr 2022.