Leute: Halbzeit bei mir: Harald Glööckler wird 60

Berlin - In den sozialen Medien kommt man aktuell kaum an ihm vorbei. Mit hitzigen Wortgefechten in der Realityshow "My Style Rocks" liefert Modeschöpfer Harald Glööckler viralen Gesprächsstoff - und erreicht damit die jungen Menschen. Wenig verwunderlich ist da, dass seine "Hardcore-Fangruppe" momentan zwischen sechs und 18 Jahren alt ist, wie der Designer der Deutschen Presse-Agentur sagt. Heute wird er nun 60 Jahre alt.

Glööckler ist nicht nur in den sozialen Medien, sondern generell in der Öffentlichkeit seit Jahren als schillernder Modemacher präsent. Seine Markenzeichen: ein pechschwarzer Bart, Make-up, opulente Kleidung, auffälliger Schmuck und Glitzer.

Glööckler: "Bei mir geht das Leben jetzt erst richtig los"

Auf die Frage, wie er auf seinen runden Geburtstag schaut, antwortet er am Telefon eher pragmatisch. "Ich war ja noch nie 60, deshalb weiß ich nicht, wie ich mich dann fühle. Bei mir geht das Leben jetzt erst richtig los, es ist jetzt vielleicht Halbzeit bei mir". Seinen Geburtstag will der gebürtige Schwabe mit einer "gigantischen Party" am Scharmützelsee in Brandenburg feiern.

Von Mode über Schmuck bis hin zu Tapeten und den Hundenapf oder Koffer: Der Designer entwirft immer wieder neue Produkte. Sein Imperium hat er mit Hilfe von Teleshopping und der Vermarktung seines Namens aufgebaut.

"Desaströös bis Pompöös": Autobiografie erschien 2024

Schon immer habe ihn alles "Strahlende und Glitzernde in Silber und Gold" beeindruckt, schreibt Glööckler in seiner 2024 erschienenen Autobiografie "Desaströös bis Pompöös". Dabei hatte es der Gastwirtssohn aus der Nähe von Maulbronn (Baden-Württemberg) als Kind nicht leicht.

Denn seine Kindheit und Jugend erlebt er mit einem brutalen Vater in "kriegsähnlichen Zuständen", wie er es in seinem Buch schildert. Mit sechs Jahren entwirft er für seine Tante - eine Schneiderin - sein erstes Kleid: ein schwarzes Spitzenkleid im Empirestil und mit goldfarbenem Futter.

Den ersten Laden eröffnet Glööckler 1987 in Stuttgart. Als er 1990 sein Modelabel "Pompöös" tauft, legt er sich ein Doppel-ö im Namen zu. Mit Homeshopping und massentauglicher Mode kommt er schließlich groß raus.

Offen geht der Designer mit seinen Schönheitseingriffen um. So ließ er sich mal Fett von Bauch und Taille absaugen, um damit die Brustpartie besser zu formen. In seiner Autobiografie schreibt er: "Auf die immerwährende Frage, wie viele Schönheitsoperationen ich bereits hinter mich gebracht habe und was

diese gekostet hätten, kann ich nur noch lächeln". Und: "Ich merke

mir ja auch nicht, wie oft ich zum Friseur gehe."

"Mann!": Videos aus Realityshow gehen viral

Hatte es ihn für einige Zeit in das romantische Kirchheim an der Weinstraße in der Pfalz verschlagen, lebt der Promi seit rund zwei Jahren wieder in Berlin. Für die Modeshow "My Style Rocks", die in der Türkei aufgezeichnet wird, pendelt er von der Hauptstadt aus viel nach Istanbul - mit fünf bis sechs Koffern, wie er erzählt.

In dem Realityformat beim Sender Sport1 bewertet Glööckler als Teil der Jury die Outfits von Teilnehmerinnen. Im Netz kursiert ein kurzes, aus dem Kontext gerissenes Video, in dem eine Kandidatin mit ihm diskutiert, bis dem Designer offenbar der Kragen platzt. Mit einem energischen "Mann!" haut er auf den Tisch. In einem anderen Clip ermahnt er eine Teilnehmerin, ihn ausreden zu lassen und wirft eine Tasse auf den Boden.

"Durch mich ist die Sendung viral gegangen", sagt Glööckler. Er werde unentwegt erkannt, auch von jungen Leuten, die ihn durch die sozialen Medien kennen. "Ich habe als Fans jetzt sozusagen die Kids, deren Eltern und die Großeltern." Wenn er Instagram öffne, sei der Feed voll mit Videos von ihm.

Das wünscht sich Glööckler für das nächste Lebensjahr

Er schaue sich aber grundsätzlich nicht an, was er gemacht habe - und lese auch nicht, was über ihn geschrieben werde. Glööckler findet: "Das muss man sich nicht antun". Bei Instagram folgen ihm rund 628.000 Menschen, bei Tiktok sind es etwa 248.500.

Was er sich für das nächste Lebensjahr wünsche? Der Modemacher überlegt kurz. "Dass man gesund bleibt, und ansonsten: Dass man jeden Tag aufsteht und glücklich ist und der Rest kommt von allein."