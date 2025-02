Leute: Grönemeyer vor der Wahl: Wir sind noch nicht geteilt

1 Herbert Grönemeyer blickt angesichts der anstehenden Bundestagswahl auch mit großem Optimismus auf die Zukunft des Landes. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

Herbert Grönemeyer geht wie viele Menschen mit Sorge auf die bevorstehende Bundestagswahl zu. Er gibt sich aber auch sehr optimistisch - und richtet einen Appell an die Gesellschaft.











Link kopiert



Berlin - Herbert Grönemeyer (68) blickt angesichts der anstehenden Bundestagswahl mit viel Hoffnung auf die Zukunft der Gesellschaft und des Landes. "Wir sind noch nicht geteilt", betonte der Sänger am Donnerstagabend bei der Eröffnungsfeier der Berlinale. "Noch steht das Haus. Und ich glaube, das wird auch noch in vier Jahren so stehen."