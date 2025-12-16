Besinnlich trotz Baustelle: Thomas und Karina Gottschalk feiern Weihnachten in der Mietwohnung. Der Baum ist zu groß, die Lösung pragmatisch - Karina erwägt die Kettensäge.
München - Der der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina werden Weihnachten trotz Umzugschaos besinnlich feiern. "Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele "Stille Nacht" auf dem Klavier", sagte der 75-Jährige dem Magazin "Bunte".