Leute: Frühere Bachelorette Battiste wieder innig mit Ex-Partner

1 Sharon Battiste zeigte sich vertraut mit Jan Hoffmann in einer Instagram-Story. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Beziehungsende von Ex-«Bachelorette» Sharon Battiste und ihrem Partner Jan Hoffmann sorgte im Mai für Aufregung bei ihren Followern. Nun plant das Paar wieder einen gemeinsamen Urlaub.











Link kopiert



Berlin - Nach der Verkündung ihrer Trennung im Mai haben sich die ehemalige "Bachelorette" Sharon Battiste und Ex-Partner Jan Hoffmann wieder vertraut auf Instagram gezeigt. Ein Video der 32-Jährigen, in dem sie Hoffmann ein "Schatz" zuruft, sorgte unter den Followern der TV-Bekanntheit für Begeisterung. Die Instagram-Story hatte die Schauspielerin mit zwei Herz-Emojis versehen. In einer weiteren Story schrieb sie "Welcome back", als Lied für die Story wählte sie "Better Together" von Jack Johnson (deutsch: "Zusammen besser"). Es sieht also ganz nach einem Liebes-Comeback aus.