Leute: Frisur-Panne bei David Beckham - Sieht furchtbar aus

1 Victoria Beckham zieht ihren Mann David in einem Instagram-Clip für einen Haarschneide-Unfall auf. (Archivbild) Foto: Javier Rojas/Zuma Press/dpa

David Beckham gilt nicht nur als begnadeter Fußballer, sondern seit Jahren auch als Modeikone. Nun ist dem sonst so stilsicheren Ex-Nationalspieler aber eine peinliche Panne passiert.











Link kopiert



London - Mit einer folgenschweren Panne beim Haareschneiden hat sich Ex-Fußballprofi David Beckham den Spott seiner Frau Victoria eingehandelt. In einem Clip, den der 50-Jährige auf Instagram teilte, hält Beckham sein Haupt zunächst mit einer Hand bedeckt, während die Stimme des früheren Spice Girls (51) aus dem Off fragt: "Was hast du getan?". Als Beckham dann eine kahle Stelle in seinem ansonsten einige Millimeter langen Haar zeigt, hört man ein Prusten im Hintergrund und der Ex-Fußballer sagt: "Das ist nicht lustig". Ihm sei der Aufsatz seines Haarschneideapparats abgefallen, erklärte Beckham seiner Frau und seinen Fans.