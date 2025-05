Leute: Friedrich Liechtenstein: Leiche kann nicht jeder

1 Der Schauspieler Friedrich Liechtenstein als Toter. Foto: Boris Laewen/ZDF/dpa

Schauspieler Friedrich Liechtenstein bleibt in seinem neuen Film gerade einmal fünf Minuten am Leben. Danach ist er eine lästige Leiche, die es zu verstecken gilt. Wie war das so für ihn?











Berlin - Der Schauspieler und Musiker Friedrich Liechtenstein ("Supergeil") spielt in einer neuen TV-Komödie einen Toten. "Es ist sehr schwer", sagte der 69-Jährige im ZDF-Interview über seine Rolle in dem Film "Keine Scheidung ohne Leiche" am Donnerstag (20.15 Uhr) im Zweiten. "Der Katalog mit Fehlern und Fallen, in die man dabei tappen kann, ist sehr lang. Darum hier nur kurz: Es ist sehr schwer, das kann nicht jeder."