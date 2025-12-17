Der gewaltsame Tod von Rob Reiner und seiner Frau erschüttert Los Angeles. Freunde wie Billy Crystal und Larry David meldeten sich nun in einem gemeinsamen Statement zu Wort.
Los Angeles - Nach dem gewaltsamen Tod von Rob und Michele Reiner haben die Schauspieler Billy Crystal, Larry David, Martin Short und weitere Freunde dem "Harry und Sally"-Regisseur und seiner Frau gedacht. "Rob Reiner war nicht nur ein großartiger Komödiendarsteller, sondern wurde zu einem Meister des Geschichtenerzählens", hieß es in einem gemeinsamen Statement, aus dem etwa das Branchenblatt "Entertainment Weekly" zitierte.