US-Sängerin Beyoncé blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück - und schaffte es kurz vor dem Ende in einen exklusiven Club, zu dem bereits ihr Ehemann Jay-Z zählt.
Berlin - US-Sängerin Beyoncé gehört laut dem Magazin "Forbes" zu den vermögendsten Musikern der Welt. Der 44-jährige Pop-Superstar habe sich 2024 neu erfunden und mit "Cowboy Carter" ein Countryalbum veröffentlicht, das neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnet habe – darunter eine Weihnachts-Halbzeitshow bei der NFL sowie die weltweit umsatzstärkste Konzerttournee des Jahres 2025, hieß es in einem Beitrag des Magazins.