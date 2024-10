Leute: Finneas zu Schwester Billie Eilish: Habe keine eigenen Fans

1 Billie Eilish und ihr Bruder Finneas haben gemeinsam schon viele Preise gewonnen. Im Blickpunkt steht aber eher die Sängerin. (Archivfoto) Foto: Richard Shotwell/AP/dpa

Am 4. Oktober erscheint das zweite Album, das Finneas O'Connell ohne seine Schwester Billie Eilish gemacht hat. Er könne kaum glauben, dass es dafür Interessenten gibt, sagt er nun.











Los Angeles - Finneas O'Connell glaubt eigenen Worten zufolge, dass er als Musiker nur an der Seite seiner Schwester Billie Eilish geschätzt wird. "Ich bin irgendwie überzeugt, dass ich keine Fans habe", sagte der 27-Jährige der 22-jährigen Pop-Sängerin unter gemeinsamem Gelächter in einem Gespräch der Podcast-Reihe "Countdown To".