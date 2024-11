Leute: Ex-Paar auf einer Bühne: Helene Fischer bei Silbereisen-Show

1 Florian Silbereisen moderiert zum 20. Mal die Live-TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Foto: Bodo Schackow/dpa

Die Spekulationen waren richtig: Bei der TV-Liveshow «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» treffen überraschend zwei Lieblinge der Schlagerwelt aufeinander, die als Paar jahrelang Fans verzückten.











Suhl - Schlagerstar Helene Fischer ist beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" ihres Ex-Partners Florian Silbereisen aufgetreten. Die 40-Jährige sang am Abend in der TV-Liveshow im Ersten Weihnachtslieder und ein Medley aus ihrem neuesten Projekt, einem Album für kleine Kinder. Und Fischer kündigte an, an neuen Songs zu arbeiten.