Leute: Ex-Bachelor Andrej Mangold wird Vater

Ross Antony tanzt sich an die Spitze Erste "Let's Dance"-Show: Ross Antony glänzt, Sonya Kraus fliegt raus

Die 19. Staffel von "Let's Dance" nimmt Fahrt auf. In der ersten Entscheidungsshow kämpften 14 Paare um Punkte und die Gunst des Publikums. Ross Antony sicherte sich mit einem mitreißenden Charleston den Spitzenplatz. Am Ende traf es Sonya Kraus - trotz guter Laune reichte es nicht.