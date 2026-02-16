1 "Ich liebe dich über alles", sagte Schlagersängerin Michelle bei ihrem Abschiedskonzert zu ihrem Partner Eric Philippi. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Am Sonntagabend trat Schlagersängerin Michelle ein letztes Mal in Berlin auf. Für ihre Fans gab es gleich mehrere Gründe für große Gefühle.











Berlin - Schlagersängerin Michelle hat bei ihrem Abschiedskonzert vor ihren Fans die Verlobung mit ihrem Partner Eric Philippi erneuert. Der 29-jährige Musiker ging beim Auftritt seiner Verlobten an ihrem 54. Geburtstag auf der Bühne vor ihr auf die Knie, wie in einem Videoclip zu sehen ist, welchen die "Bild"-Zeitung teilte. Er wolle sein Versprechen an sie "von tiefstem Herzen" erneuern, auch "bei deinem neuen Kapitel der Mann an deiner Seite zu sein und dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest", sagte der Sänger zu seiner Verlobten vor den jubelnden Zuschauern am Sonntagabend.