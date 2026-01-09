Die Teilnahme von Musiker Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp sorgt für heftige Reaktionen. Nun wirft ihm auch Kandidatin Belstler-Boettcher Fehlverhalten in der sogenannten Davidstern-Affäre vor.
Berlin - In der Debatte um die Teilnahme von Musiker Gil Ofarim am RTL-Dschungelcamp hat nun auch Mitkandidatin Nicole Belstler-Boettcher den Sänger kritisiert. "Wie er da gelogen hat, das finde ich ganz übel. Für mich sind das Sachen, die kann man nicht machen", sagte die 62-jährige -Schauspielerin ("Marienhof") der "Bild"-Zeitung.