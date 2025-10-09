Konzertabsagen und eine dramatisch klingende Nachricht ihrer Schwester: Fans von Dolly Parton waren in der vergangenen Zeit in großer Sorge um ihr Idol. Nun meldete sich die Sängerin selbst zu Wort.
Berlin - US-Sängerin Dolly Parton hat in einem Video auf Instagram ihre Fans beruhigt. "In letzter Zeit denken alle, ich sei kranker, als ich wirklich bin", sagte die 79-Jährige in dem kurzen Video. Parton sitzt gestylt im Scheinwerferlicht auf einem Drehset. Sie arbeite dort an ein paar Werbeclips, sagte die Sängerin. "Sehe ich für euch krank aus? Ich arbeite hart hier!"