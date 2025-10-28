Leute: David Beckhams Henkersmahlzeit wäre Aal in Aspik

In der neuen Ausgabe des britischen Magazins «Country Life» schlüpft Ex-Fußballprofi David Beckham in die Rolle des Redakteurs - und spricht über seine Leidenschaft für Leber, Aal und Fleischpastete.
London - David Beckham spricht in der neuesten Ausgabe des britischen Magazins "Country Life" über sein Lieblingsrezept - und verrät auch seine Henkersmahlzeit. "Wenn ich mir mein letztes Mahl aussuchen müsste, dann wären das Fleischpastete, Kartoffelpüree, grüne Petersiliensoße und Aal in Aspik", sagte der 50-Jährige. Der Fußballstar fungiert in der Ausgabe vom 22. Oktober als Gastredakteur.