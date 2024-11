Leute: Céline Dion tritt in Riad auf - Show für Designer Elie Saab

Céline Dion tritt in Riad auf - Show für Designer Elie Saab

Riad - Die kanadischen Sängerin Céline Dion ist zum zweiten Mal seit ihrer jahrelangen Bühnenpause bei einer öffentlichen Show aufgetreten. In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sang sie einige ihrer bekanntesten Hits wie "I'm Alive" und "The Power Of Love", wie die Zeitschrift "Vogue" berichtete. Es war demnach ihr zweites Mal auf der Bühne und ihr dritter öffentlicher Auftritt seit der Pariser Show im Juli zur Eröffnung der Olympischen Spiele.

Dion trat im goldfarbenen Abendkleid des libanesischen Designers Elie Saab auf, dessen 45 Jahre langer Karriere der Abend in Riad gewidmet war. Zu den weiteren Stars auf der Bühne zählten Jennifer Lopez, Halle Berry und Camila Cabello. Auf dem roten Teppich posierte Dion in einem weiteren Kleid des Designers, den sie zum Abschluss ihres Auftritts auf der Bühne umarmte. Lesen Sie auch Dion leidet seit mehreren Jahren an der schweren neurologischen Krankheit Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Weil sie von Problemen beim Gehen und beim Singen berichtete, war lange fraglich, ob sie jemals wieder auftreten könne.