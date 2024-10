Leute: Bruce Springsteen unterstützt Harris und Walz bei US-Wahl

2 Der damalige US-Präsident Barack Obama hatte Springsteen die Freiheitsmedaille verliehen. Foto: Shawn Thew/epa/dpa

US-Musiker Springsteen erreicht mit seinen Texten und Liedern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt nutzt er seinen Einfluss einmal mehr - und mischt im US-Wahlkampf mit.











New York - Der US-Musiker Bruce Springsteen will bei der Präsidentenwahl im November für die Demokratin Kamala Harris stimmen. "Ich unterstütze Kamala Harris als Präsidentin und Tim Walz als Vizepräsidenten", sagte der 75-Jährige in einem Video, das auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist. Gleichzeitig sprach sich der Künstler gegen das Republikaner-Duo Donald Trump und J.D. Vance aus. "Eine der folgenreichsten Wahlen in der Geschichte unseres Landes steht kurz bevor." Womöglich seit dem amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert habe sich das Land nicht mehr so politisch, spirituell und emotional gespalten angefühlt wie jetzt. "So muss es nicht sein."