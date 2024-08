Leute: Britney Spears Autobiografie soll verfilmt werden

1 Das Leben von Britney Spears soll verfilmt werden Foto: Kay Blake/ZUMA Wire/dpa

2023 brachte Pop-Ikone Britney Spears ihre Autobiografie «The Woman in Me» heraus - nun soll das Leben der Sängerin verfilmt werden. Ein Regisseur ist gefunden, doch wer spielt die Hauptrolle?











Los Angeles - Die Autobiografie "The Woman in Me" von Britney Spears (42) war im vorigen Jahr ein Bestseller. Jetzt will Hollywood das bewegte Leben der Sängerin als Biopic auf die Leinwand bringen. Das Studio Universal Pictures hat sich die Rechte an den Memoiren gesichert. US-Regisseur Jon M. Chu (44, "Crazy Rich", "In the Heights") ist laut Mitteilung an Bord. Über die Besetzung der Hauptrolle wurde zunächst nichts bekannt.