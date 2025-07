Leute: Billy Joel: Habe früher gesoffen wie ein Loch

New York - Nach der Absage seiner Konzerte wegen einer Hirn-Erkrankung hat sich US-Musiklegende Billy Joel zu seinem Gesundheitszustand geäußert. "Ich fühle mich gut. Mein Gleichgewichtssinn ist im Eimer. Es fühlt sich an, als wäre ich auf einem Boot", sagte der 76-jährige Musiker im Podcast "Club Random" von Stand-up-Comedian Bill Maher (69).

Joel hatte im Mai alle bevorstehende Konzerte abgesagt. Der "Piano Man" leidet an einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) oder Altershirndruck, wie auf seinem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt wurde. Die Erkrankung, die unter anderem Gleichgewichtsstörungen, Seh- und Hörprobleme verursachen kann, sei durch jüngste Auftritte verschärft worden.

Gehirnstörung "klingt viel schlimmer, als es sich für mich anfühlt"

"Es ist noch nicht behoben. Es wird immer noch daran gearbeitet", sagte Joel. Die Ursache sei nicht klar. "Ich dachte, es müsse vom Saufen kommen", führte er aus. Auf die Entgegnung seines Gesprächspartners, dass er doch nicht trinke, sagte der Musiker: "Habe ich früher gemacht, wie ein Loch."

Bereits im März hatte Joel, der durch Songs wie "Piano Man" oder "We Didn't Start The Fire" weltberühmt wurde, Konzerte seiner Tour aus gesundheitlichen Gründen zunächst verschoben. "Sie bezeichnen das, was ich habe, immer als eine Gehirnstörung – das klingt viel schlimmer, als es sich für mich anfühlt", sagte er.

Vergangene Woche wurde auf dem US-Sender HBO der erste Teil der Dokumentation über den Musiker veröffentlicht, die den Titel "And So It Goes" trägt.