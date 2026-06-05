Mit seinen Rollen in Kultserien war Anthony Head vielen Serienfans bekannt. Seine Töchter erinnern sich mit bewegenden Worten an den Schauspieler, der nun im Kreise seiner Familie gestorben ist.
London - Der britische Schauspieler Anthony Head ("Ted Lasso", "Buffy") ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das berichten mehrere britische Medien wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement seiner beiden Töchter. Demnach starb Head "an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie", heißt es in dem Statement.