Leute: Barkeeperin: Post Malone gab mir 20.000 Dollar Trinkgeld

1 Post Malone versüßte einer Barkeeperin in Houston das Weihnachtsfest. (Archivbild) Foto: George Walker IV/Invision/AP/dpa

Eine alleinerziehende Mutter muss an Weihnachten arbeiten, statt bei ihrer Tochter zu sein. In einem Interview erzählte sie nun, der Musiker Post Malone habe ihr eine besondere Freude gemacht.











Houston - US-Musiker Post Malone hat einer Barkeeperin in Houston nach den Worten der Frau das Weihnachtsfest versüßt. "Als ich Heiligabend zur Arbeit ging, war ich so traurig, dass ich mein kleines Mädchen zurücklassen musste", sagte die alleinerziehende Mutter dem Musikmagazin "Music Mayhem". Während ihrer Schicht tauchte unerwartet Post Malone (29) mit Freunden auf.